Bomberos Voluntarios de la Región se Capacitaron en San Vicente

El pasado fin de semana, una delegación integrada por 29 bomberos voluntarios de Leandro N. Alem, Oberá y Cerro Azul participó de una intensa capacitación práctica en el Centro de Entrenamiento de Bomberos Voluntarios de San Vicente.
La actividad, desarrollada durante dos jornadas (sábado y domingo), se sumó a una instancia teórica previa y tuvo como principal objetivo reforzar las habilidades y conocimientos para la intervención en situaciones de emergencia.
A lo largo del entrenamiento, los participantes llevaron adelante ejercicios en distintos escenarios simulados, poniendo en práctica procedimientos operativos y técnicas de rescate que permitirán optimizar su capacidad de respuesta ante riesgos reales.
Las prácticas estuvieron guiadas por instructores especializados y formaron parte de un programa de formación continua, orientado a fortalecer la preparación y la coordinación de los cuerpos de bomberos voluntarios en toda la región.