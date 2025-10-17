Recuperaron una Motocicleta Robada y Detuvieron al Presunto Autor

En un operativo concretado durante la madrugada de este viernes en el barrio Tealera, de Dos de Mayo, efectivos de la Policía detuvieron a un joven de 19 años acusado de haber robado una motocicleta Corven Mirage de 110 cc perteneciente a un vecino del barrio Saltito I.
El sospechoso fue sorprendido en flagrancia y el vehículo, que había sido denunciado como sustraído pocos minutos antes, fue recuperado en su poder. La motocicleta fue secuestrada y puesta a disposición del Juzgado correspondiente.
Desde la fuerza destacaron la eficacia del procedimiento, que permitió esclarecer el hecho en pocas horas y reforzar las tareas de prevención en la zona.