Temporal Causó Algunos Daños en El Soberbio y Caída de Árboles en San Vicente

Las fuertes tormentas registradas durante la tarde del jueves provocaron distintos daños en la región.
En El Soberbio, cerca de las 17:30, las ráfagas de viento volaron unas 15 chapas de zinc del techo de un salón de eventos de 28 por 18 metros, ubicado sobre la Ruta Provincial 2, kilómetro 12, propiedad de Pedro C. (59).
Horas más tarde, en San Vicente, alrededor de las 19:30, se registró la caída de varios árboles sobre el tendido eléctrico en la avenida Raúl Alfonsín, como consecuencia de la tormenta. Personal de Energía de Misiones fue notificado para realizar las tareas de reparación y despeje correspondientes.
No se reportaron personas heridas.