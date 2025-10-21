Un Hombre Pierde la Vida al Volcar su Tractor en El Soberbio

Un hombre de 77 años perdió la vida este lunes por la tarde tras sufrir un accidente con su tractor en un camino vecinal del paraje El Ceibo, jurisdicción de El Soberbio.
El hecho ocurrió alrededor de las 14:25, cuando Antonio Moura, domiciliado sobre la Ruta Provincial N.º 15, kilómetro 18, fue trasladado de urgencia al hospital local con una grave lesión en la cabeza. A pesar de las maniobras de reanimación practicadas por el personal médico, el hombre falleció minutos después de su ingreso.
Según las primeras averiguaciones policiales y el testimonio de un vecino, identificado como Marcelo D. S., de 35 años, Moura habría perdido el control del tractor Massey Ferguson mientras realizaba tareas rurales, cayendo del vehículo y golpeándose la cabeza contra el suelo.
El médico de guardia determinó como causa de muerte un traumatismo craneoencefálico, y por disposición del Juzgado interviniente se procedió al secuestro del rodado para las pericias correspondientes.
En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Primera de El Soberbio, dependiente de la Unidad Regional VIII, junto a la División Policía Científica.