Dos personas Resultaron con Lesiones tras Despistar en Moto Ruta 14

Este martes, alrededor de las 18:15, se registró un despiste sobre el kilómetro 976 de la Ruta Nacional 14, en jurisdicción de San Vicente, que involucró a una motocicleta Motomel 150 cc.
El rodado era conducido por Lucas Ezequiel H., de 23 años, quien sufrió una fractura de clavícula izquierda sin desplazamiento, con un tiempo probable de curación de 28 días. Su acompañante, Verónica H., de 42 años, presentó una fractura similar, pero con leve desplazamiento, también con 28 días de recuperación estimada.
Ambos fueron atendidos en el hospital SAMIC local y dados de alta tras recibir las curaciones correspondientes.