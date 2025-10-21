martes, 21 de octubre de 2025

Descubren Plantación de Marihuana en San Pedro

Este martes efectivos policiales de la Unidad Regional XIV, efectivos de la División Drogas Peligrosas realizaron un importante hallazgo en la colonia Puerto Argentino II.

Durante recorridas preventivas junto a personal de una empresa privada, los uniformados detectaron, dentro de un sector de monte del predio, una parcela con varios árboles nativos talados y un campamento precario construido con madera.

Al efectuar un rastrillaje en la zona, constataron la presencia de varias plantas con características similares a las de Cannabis Sativa (marihuana), dispersas en distintos puntos del terreno. Con autorización del Juzgado Federal de Eldorado, se procedió a la extracción de 23 plantas, con alturas que variaban entre 20 y 125 centímetros, y un pesaje total de 3,5 kilogramos.

El valor estimado del secuestro asciende a 3.500.000 pesos. Las investigaciones continúan para establecer la identidad de los responsables de la plantación clandestina.



