Un Vehículo se Incendió por Completo en El Soberbio

Un automóvil Renault 19 quedó totalmente destruido por las llamas este miércoles por la mañana, cerca de las 9, mientras circulaba por un camino terrado en el acceso al barrio Bella Vista. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.
Según las primeras averiguaciones, el incendio se habría originado a raíz de un desperfecto eléctrico en el vehículo, conducido por un hombre de 46 años.
En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Primera, dependiente de la Unidad Regional VIII, junto a los Bomberos Voluntarios de El Soberbio, quienes lograron controlar el fuego y evitar que se propagara a la vegetación cercana.