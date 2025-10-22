Gendarmería Secuestró más de 26 mil Paquetes de Cigarrillos en un Pinar de San Pedro

Más de 26 mil paquetes de cigarrillos de origen extranjero, sin el aval aduanero correspondiente, fueron secuestrados por efectivos de Gendarmería Nacional en una zona rural del paraje Puente Alto, jurisdicción de San Pedro.
El procedimiento fue realizado por personal de la Sección “San Pedro”, dependiente del Escuadrón 12 “Bernardo de Irigoyen”, durante un operativo de control sobre el kilómetro 80 de la Ruta Provincial N.º 17. En ese contexto, los uniformados observaron una camioneta que circulaba por un camino terrado, en las inmediaciones del corredor vial.
Al advertir la presencia de los gendarmes, el conductor cambió abruptamente de dirección y se dio a la fuga a gran velocidad. Tras un rastrillaje por la zona, los efectivos hallaron varias cajas de cartón ocultas entre una plantación de pinos, las cuales contenían un total de 26.440 paquetes de cigarrillos ilegales.
Por disposición del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado, se procedió al secuestro de la mercadería por infracción a la Ley de Código Aduanero, con un avalúo estimado en 27.187.154 pesos.