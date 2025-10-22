Falleció el Joven que Había Tomado "Secante" en San Vicente

Alejandro de 21 años, domiciliado en Puerto Argentino, ex kilómetro 1274 de la Ruta Nacional 14, San Vicente, permaneció internado en la unidad de terapia intensiva del hospital SAMIC hasta éste mediodía. Había tenido una leve mejoría luego de haber ingerido un herbicida en un aparente intento de suicidio.
El hecho ocurrió en la mañana del lunes en su vivienda, ubicada a unos 20 kilómetros de la ruta, incluso había dejado una nota, lamentablemente su cuerpo no resistió y falleció.
Recordá que si necesitas hablar con alguien podés comunicarte al 0800-345-1435 o al 011-5275-1135 si llamás desde un celular.