Detuvieron a un Hombre por Violar una Restricción de su ex Pareja en El Soberbio

Un hombre de 34 años fue detenido por desobediencia judicial, amenazas, daños y violación de domicilio en la localidad de El Soberbio.









La denuncia fue realizada por Marta S., de 42 años, quien manifestó que su ex concubino, Marcio R., sobre quien pesa una prohibición de acercamiento, ingresó a su propiedad durante la madrugada.





Según las cámaras de seguridad de la vivienda, el hecho ocurrió alrededor de las 04:07, cuando el hombre entró al garaje de la casa y colocó azúcar en el motor de un vehículo Volkswagen CrossFox.





Tras la denuncia, la Policía procedió a la detención del sospechoso por disposición judicial. Quedó a disposición de la Justicia.