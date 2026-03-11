Comenzaron Obras de Pavimentación en la Ruta Provincial 15

La Dirección Provincial de Vialidad inició trabajos para la construcción de obra básica y pavimentación en la Ruta Provincial 15, en el tramo que une la intersección con la Ruta Provincial 2 con Colonia La Flor.

















Las tareas comenzaron a fines de febrero e incluyen movimiento de suelo, construcción de obra básica, obras de desagüe y pavimentación parcial a lo largo de más de 16 kilómetros.









El sector intervenido conecta una zona con alta actividad productiva rural y permite el acceso desde las chacras hacia la localidad de El Soberbio y otros puntos de la red vial de la provincia.