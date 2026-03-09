San Vicente: el Intendente Fabián Rodríguez Abrió el Período de Sesiones Ordinarias con un Repaso de Gestión

El Concejo Deliberante de San Vicente inició este lunes 9 de marzo el período de sesiones ordinarias 2026. La apertura estuvo encabezada por el presidente del cuerpo, Jorge Hasan, y contó con la presencia del intendente municipal Fabián Rodríguez, concejales, diputados provinciales, funcionarios municipales, el defensor del pueblo, autoridades policiales, representantes de organismos nacionales y vecinos.









La sesión comenzó a las 19:00 y tuvo como único punto del orden del día el mensaje de apertura del jefe comunal. En su discurso, que se extendió durante unos 30 minutos, Rodríguez realizó un balance de la gestión del año pasado y adelantó algunos de los objetivos para 2026.





El intendente señaló que 2025 fue un año “complejo y difícil” en el contexto económico nacional, lo que impactó en los recursos municipales. Indicó que el presupuesto anual fue de 11.300 millones de pesos, de los cuales se ejecutaron 9.524 millones, lo que representa el 84% del total previsto. Según explicó, la caída en los recursos de coparticipación afectó las finanzas locales.





En materia de gastos, Rodríguez afirmó que el mayor porcentaje del presupuesto se destina al pago de salarios del personal municipal y del Concejo Deliberante. A pesar de ese contexto, sostuvo que se mantuvo el ritmo de obras públicas, programas sociales y compra de equipamiento.





Entre las inversiones mencionó la adquisición de maquinaria y herramientas por cerca de 800 millones de pesos, entre ellas una retroexcavadora, grupos electrógenos, contenedores, equipamiento deportivo, motocicletas y computadoras para distintas áreas del municipio.





En relación con la obra pública, destacó trabajos como la ampliación del polideportivo municipal, que aún continúa en ejecución, la construcción del playón deportivo de El Hueco y la remodelación de la plaza San Martín, donde se construyó un módulo sanitario público. También mencionó la ejecución de más de 4.400 metros de cordón cuneta, badenes, cámaras de desagüe y más de 20.000 metros de empedrado en distintas calles.





Rodríguez también informó que se puso en funcionamiento el centro de reciclado municipal y que actualmente la ciudad cuenta con seis camiones recolectores de residuos. Según detalló, el municipio genera unas 700 toneladas de residuos por mes, de las cuales una parte es enviada a la planta de tratamiento provincial y otra será destinada al nuevo sistema de reciclaje.





En el área de salud y asistencia social, el intendente indicó que se invirtieron más de 412 millones de pesos. El centro de salud municipal registró durante 2025 un total de 31.817 atenciones médicas, además de campañas de vacunación, análisis clínicos y prestaciones odontológicas.





También destacó el sistema de traslado gratuito de pacientes hacia centros de mayor complejidad en la provincia. Según los datos brindados, el municipio trasladó a 2.600 personas durante el año con vehículos propios y entregó más de 3.200 pasajes para tratamientos médicos.





Desde el área social, el municipio distribuyó 24.564 medicamentos y destinó recursos a asistencia alimentaria, mejoras habitacionales y apoyo a comedores y merenderos.





El intendente también hizo referencia al trabajo de Protección Civil, que durante el año asistió a familias afectadas por incendios y otras emergencias, con la entrega de materiales para viviendas y ayuda social.





En el área de producción, informó que el municipio otorgó créditos por más de 500 millones de pesos a unos 240 productores y emprendedores locales a través de fondos rotatorios. Según explicó, el nivel de recupero de esos préstamos ronda el 84%.





Rodríguez también mencionó el trabajo de las áreas de cultura, deporte e innovación tecnológica, donde se realizaron talleres, cursos y actividades deportivas que convocaron a miles de vecinos durante el año.





En materia de tránsito, el jefe comunal expresó preocupación por las infracciones detectadas durante los controles. Según indicó, se labraron actas por alcoholemia positiva y por conducción sin licencia o sin seguro, e hizo un llamado a la responsabilidad de los conductores.





Otro de los anuncios realizados durante el discurso fue una inversión prevista de unos 90 millones de pesos para obras en el cementerio municipal, que incluirán la construcción de nuevos nichos y osarios ante la falta de espacio.





Rodríguez también destacó el sistema de becas municipales para estudiantes universitarios, al que el municipio destinó unos 72 millones de pesos durante el último año.





Durante su exposición, el intendente sostuvo que el municipio mantiene superávit financiero desde 2020 y aseguró que la administración continuará con una política de manejo responsable de los recursos.





Hacia el final del discurso, Rodríguez también se refirió al conflicto reciente con la Cooperativa Tabacalera de San Vicente (COTAVI) por el pago de tasas municipales. Señaló que el municipio inició acciones judiciales para reclamar la deuda y sostuvo que la tasa aplicada responde a una ordenanza vigente desde 2009. Según explicó, tras las gestiones realizadas, se alcanzó un acuerdo para regularizar los pagos.









La sesión finalizó cerca de las 19:38 con un guiño y un acercamiento cordial a los nuevos concejales de la oposición con los que espera trabajar cordialmente hasta fines del 2027. Luego del mensaje y el cierre formal el intendente realizó una breve entrevista con San Vicente Informa.

Breves palabras del intendente:



