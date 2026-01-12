El Soberbio: Denuncian Violación de Restricción Judicial y Daños a un Vehículo

Una mujer denunció un grave hecho ocurrido en la localidad de El Soberbio, vinculado a una causa por desobediencia judicial, amenazas, daños y violación de domicilio.









Según la denuncia radicada este domingo por Marta F., de 42 años, a través de las cámaras de seguridad de su vivienda constató que su ex concubino, Marcio R., de 34 años —sobre quien pesa una prohibición de acercamiento— ingresó durante la madrugada a su propiedad.

El episodio se habría producido alrededor de las 4:00, cuando el hombre ingresó al garaje y provocó daños en un automóvil perteneciente al padre de la denunciante, al arrojar azúcar en el motor del rodado.

El hecho es investigado por la Policía y se procura la ubicación y aprehensión del acusado, quedando la causa a disposición de la Justicia.