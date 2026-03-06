Hallan más de un Kilo de Cocaína en un Terreno de Dos de Mayo

En el barrio Macuco de Dos de Mayo, la Policía secuestró más de un kilo de cocaína que fue hallado dentro de una propiedad privada.









El procedimiento ocurrió el jueves por la noche, cuando un hombre de 47 años encontró un paquete plástico de forma irregular mientras realizaba tareas de limpieza en su terreno y dio aviso a las autoridades.





Tras la intervención de la Fiscalía y del Juzgado Federal de Oberá, efectivos de la División Drogas Peligrosas de la Unidad Regional VIII realizaron la apertura del envoltorio y el narcotest correspondiente.





La prueba dio positivo para clorhidrato de cocaína. La sustancia fue pesada y alcanzó un total de 1 kilo con 142 gramos.









Por orden judicial, el estupefaciente fue secuestrado. El valor estimado supera los 24 millones de pesos.