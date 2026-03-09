Motociclista Atropelló a una Mujer y Huyó en San Vicente

Una mujer de 50 años resultó gravemente herida tras ser atropellada por una motocicleta el domingo cerca de las 22:10 sobre calle Miranda, barrio San Cayetano, en la localidad de San Vicente.

















Según se informó, una motocicleta Honda XR de 150 centímetros cúbicos embistió a la peatón identificada como María C. Tras el impacto, el conductor abandonó el rodado en el lugar y se dio a la fuga.









La mujer sufrió traumatismo de cráneo, múltiples heridas cortantes en la cabeza, escoriaciones y triple fractura de costillas en el lado derecho del tórax con perforación pulmonar. Fue intervenida quirúrgicamente y permanece internada en terapia intensiva.









La Policía secuestró la motocicleta y trabaja para ubicar al conductor.





