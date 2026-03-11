Camión Quedó Atascado y Obstruyó el Tránsito en la Ruta Nacional 14

Un camión quedó atravesado sobre la calzada y provocó la obstrucción del tránsito este martes a las 6:30 en el kilómetro 977 de la Ruta Nacional 14, en San Vicente.









El vehículo involucrado es un camión Volvo FG-540 con acoplado tipo motorhome, conducido por Sandro Vieira T., de 40 años, de nacionalidad brasileña.





Según se informó, el conductor intentaba ingresar a la cinta asfáltica desde una calle lateral cuando el rodado quedó atascado sobre la ruta, bloqueando la circulación vehicular.









Ante la situación, se dispuso el desvío del tránsito por la colectora mientras se trabajaba para retirar el camión del lugar.