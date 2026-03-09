Despiste en la Ruta Provincial 2, El Soberbio: una Mujer fue Hospitalizada

Un siniestro vial se registró este lunes por la mañana sobre la Ruta Provincial 2, kilómetro 1, en la localidad de El Soberbio, donde un automóvil despistó y su conductora resultó lesionada.









El hecho ocurrió cerca de las 7:35, cuando un Toyota Corolla conducido por una mujer de 38 años perdió el control y terminó a un costado de la cinta asfáltica.





Tras el impacto, la conductora fue asistida en el lugar y luego trasladada a un centro de salud para recibir atención médica. En el lugar intervino personal policial, que realizó las actuaciones para determinar las circunstancias del siniestro.



