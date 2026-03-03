San Vicente: Detuvieron a un Hombre tras Amenazar a su Vecino con un Puñal

Un hombre de 46 años fue detenido este martes por la tarde en San Vicente, acusado de amenazar y provocar daños en la vivienda de un vecino. En el procedimiento, la Policía secuestró un cuchillo tipo puñal que habría sido utilizado durante el hecho.









El episodio se registró alrededor de las 15:22 en la intersección de las calles Miranda y Artigas. Efectivos de la Unidad Regional Octava acudieron al lugar tras un llamado de vecinos.





Según la denuncia de Damián Ezequiel R., de 33 años, el implicado, identificado como Germán Adolfo P., se presentó en su domicilio, lanzó amenazas verbales y ocasionó daños en la propiedad.





Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al acusado en las inmediaciones, en estado de alteración, y procedieron a su aprehensión. Durante la requisa preventiva, hallaron entre sus pertenencias un cuchillo tipo puñal, que fue secuestrado.









El damnificado formalizó la denuncia y el detenido quedó alojado en sede policial, a disposición de la Justicia interviniente.