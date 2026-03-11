Choque Entre Auto y Moto dejó un Motociclista Lesionado en San Vicente

Un siniestro vial se registró este martes 10 de marzo cerca de las 8:40 en la intersección de avenida Tejeda y calle Leandro N. Alem, en la localidad de San Vicente.









El hecho involucró a una Renault Kangoo conducida por una mujer de 34 años, quien resultó ilesa, y una motocicleta Gilera de 110 centímetros cúbicos sin dominio colocado, al mando de un hombre de 27 años.





Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió escoriaciones en la rodilla izquierda. Fue atendido por personal médico y recibió diez días de tiempo probable de curación, siendo dado de alta.





A ambos conductores se les realizó el test de alcoholemia, con resultado negativo.