Conductor Alcoholizado fue Demorado en San Vicente: tenía 2,14 g/l en el test

Un hombre de 43 años fue demorado este lunes por la mañana en la localidad de San Vicente tras ser detectado conduciendo en estado de ebriedad durante un control policial.









El procedimiento se registró cerca de las 10:15 sobre la calle Juan Domingo Perón, cuando efectivos de la División Comando Radioeléctrico realizaban recorridas preventivas y detuvieron la marcha de un automóvil Fiat 147.





Previamente, vecinos habían alertado a la Policía que el conductor pasaba reiteradas veces frente a un velatorio de la zona realizando aceleraciones y ruidos molestos con el vehículo.





Al identificarlo, los uniformados notaron que presentaba dificultades para hablar y movimientos bruscos, por lo que le practicaron el test de alcoholemia, que arrojó 2,14 gramos de alcohol por litro en aire expirado.





Ante la situación, el hombre fue demorado y el vehículo quedó retenido, labrándose además las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley Nacional de Tránsito.