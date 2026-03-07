Dos Cazadores Furtivos Detenidos y Secuestro de un Arma en Operativo Policial en San Pedro

Un operativo contra la caza furtiva realizado este sábado en la localidad de San Pedro terminó con dos hombres detenidos, el secuestro de una motocicleta y un arma de fuego.









El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Delitos Rurales de Guaraypo en el marco de tareas de prevención contra la caza furtiva, el apeo ilegal de madera nativa y otros delitos rurales.





Cerca de las 13:30, durante recorridas y esperas en puntos estratégicos sobre la Ruta Provincial 16, a la altura del kilómetro 56 y dentro de la reserva Valle Alegría, los uniformados detectaron estructuras utilizadas para la caza ilegal.





En el lugar desarmaron tres puestos de caza en altura, conocidos como “sobrados”, y saleros instalados en senderos naturales utilizados por animales silvestres para emboscarlos.





Durante ese procedimiento fue detenido Juan R., de 54 años, domiciliado en Colonia Palmera Boca, quien fue sorprendido dentro de uno de los sobrados. Además, se secuestró una motocicleta Corven Triax 150 que se encontraba oculta en la zona y que no contaba con documentaciones.













Horas más tarde, alrededor de las 17:30, cuando una comisión policial regresaba del primer procedimiento, los efectivos detectaron a otro hombre en actitud sospechosa entre las malezas en cercanías de la misma reserva.





El hombre, identificado como Darío P., de 37 años, no pudo justificar su presencia en el lugar. Durante la identificación presentó la cédula de una motocicleta que, tras la verificación, resultó ser la misma que había sido secuestrada horas antes al primer detenido.









Ante esta situación, los policías realizaron un rastrillaje en la zona y hallaron una escopeta calibre 16 de fabricación casera, sin marca visible y con un cartucho en recámara.





Finalmente, el segundo sospechoso fue detenido y el arma secuestrada. Ambos hombres y los elementos incautados fueron trasladados a la comisaría de San Pedro y quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones.