Peatón Murió tras ser Atropellado en Fracrán

Un hombre murió tras ser embestido por un automóvil en la noche de este sábado sobre la Ruta Nacional 14, en la localidad de Fracrán.









El siniestro ocurrió cerca de las 20:15, a la altura del kilómetro 1018, cuando un Volkswagen Gol Trend conducido por un hombre de 50 años circulaba en sentido Fracrán–San Vicente y, por causas que se investigan, atropelló a un peatón que se encontraba sobre la calzada.





La víctima fue identificada como César Damián Svierz, de 52 años, quien falleció en el lugar a raíz de las graves lesiones sufridas.





El médico policial examinó el cuerpo y determinó que presentaba múltiples politraumatismos. La causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio traumático producto del impacto.





En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de San Alfonso y personal policial de la Comisaría de Fracrán. Por orden judicial, el cuerpo fue entregado a sus familiares para el velatorio y la inhumación, mientras se inició el sumario para establecer cómo ocurrió el hecho.