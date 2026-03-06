Peatón fue Atropellado y el Conductor se Dio a la fuga en El Soberbio

Un hombre de 57 años resultó herido tras ser atropellado por un vehículo en el kilómetro 12 de la Ruta Provincial 2, en la zona de El Soberbio, camino a los Saltos del Moconá.









El hecho se registró alrededor de las 20:16 del miércoles pero trasciende en las últimas horas.





Las auto al llegar al lugar, asistieron a la víctima, identificada como Luis Carlos M. B., domiciliado en el barrio Unión de El Soberbio. El hombre presentaba una lesión de consideración en la pierna izquierda, por lo que fue estabilizado e inmovilizado en el lugar.





Posteriormente fue trasladado en una ambulancia de Salud Pública al hospital local para una mejor atención médica.





El vehículo involucrado se dio a la fuga. En el lugar trabajaron bomberos voluntarios y personal policial, que resguardó la escena del siniestro.