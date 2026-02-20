Choque Entre Auto y Moto en San Vicente: un Herido

Ocurrió a las 20:25 sobre la Ruta Nacional 14,a la altura del kilómetro 968, San Vicente.









Por causas que se investigan, colisionaron una camioneta Renault Duster, conducida por el sacerdote Vladimir M. 36 años, y una motocicleta Corven Hunter 150, guiada por Fabián D. de 45 años.





El conductor de la moto sufrió lesiones y fue asistido con politraumatismo y una herida cortante en el dedo índice derecho, que requirió sutura. El test de alcoholemia dio resultado negativo.





El lesionado recibió el alta médica y tendrá un tiempo probable de curación de entre 7 y 14 días.