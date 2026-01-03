Incendio Consumió por Completo una Vivienda en El Soberbio

Un incendio se registró en la madrugada de este domingo, alrededor de las 4:55, sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 40, en El Soberbio.









El fuego destruyó en su totalidad una vivienda de madera de aproximadamente 7 por 8 metros, propiedad Gabriel C. de 28 años, quien reside junto a su pareja Jaqueline F. C. y sus dos hijas de 3 y 7 años. Al momento del hecho, la familia no se encontraba en el domicilio.





Según las primeras averiguaciones, el incendio se habría originado por un cortocircuito en la instalación eléctrica.





En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría local y Bomberos Voluntarios. No se registraron personas lesionadas.







