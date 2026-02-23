Incendio Destruyó una Cabaña del ex Intendente de El Soberbio

Un incendio se registró el viernes en la madrugada, alrededor de la 1:57, en el acceso a El Soberbio, sobre la Ruta Costera 2, en la zona conocida como Cabañas Tío Coleco, en dirección a Colonia Alicia.









La propiedad afectada pertenece al ex intendente de la localidad, Alberto Elio Krysvzuk. El fuego consumió por completo la cabaña, que tenía planta baja de mampostería y primer piso de madera.





No se registraron personas lesionadas. Las causas del hecho son materia de investigación y no se descarta que el incendio haya sido intencional.