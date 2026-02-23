COTAVI Suspendió la Compra de Tabaco tras Embargo de su Cuenta Bancaria

ACTUALIZADO: COTAVI acordó un plan de 8 pagos para regularizar una deuda superior a 104 millones de pesos con la Municipalidad de San Vicente, lo que permitió destrabar el embargo de su cuenta bancaria. Con la situación encaminada, en las próximas horas se retomará la recepción y compra de tabaco a los productores.





Nota original:





La Cooperativa Tabacalera San Vicente Limitada (COTAVI) informó a sus socios productores que suspendió de manera provisoria la compra de tabaco, luego de que la Municipalidad de San Vicente ordenara el embargo de su cuenta bancaria en el Banco Macro.









Según el comunicado difundido por la comisión de la entidad, la medida fue impulsada el pasado viernes 20 de febrero y afecta la cuenta a través de la cual se realizan los pagos a los productores por la entrega de tabaco.





De acuerdo a trascendidos, el embargo estaría vinculado a una deuda que la cooperativa mantendría con el municipio correspondiente a octubre de 2024. Extraoficialmente, la situación podría quedar regularizada en el transcurso de este lunes.









Hasta tanto se resuelva el inconveniente financiero, la cooperativa mantendrá suspendida la compra de producción.