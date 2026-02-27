Dos Detenidos en Distintos Hechos por Amenazas y Daños

En San Vicente, la Policía intervino en dos hechos distintos vinculados a amenazas y daños, con personas detenidas y elementos secuestrados.









Por un lado, este miércoles 26 de febrero, alrededor de las 13 horas, una joven de 24 años denunció que su pareja, un hombre de 42, la habría amenazado de muerte en reiteradas ocasiones. Tras la presentación en sede policial, el acusado fue aprehendido y quedó a disposición del magistrado interviniente.





En otro procedimiento, cerca de las 12:55 del mismo día, efectivos realizaron un allanamiento en una vivienda del barrio Unido. Allí fue detenido un joven de 19 años, conocido con el alias “Bin Laden”, en el marco de una causa por daños y amenazas en concurso real.





La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer de 45 años, quien manifestó que en la noche del 23 de febrero el joven se presentó frente a su domicilio con un machete, profirió amenazas de muerte y provocó daños en plantas del lugar.





Durante el operativo se secuestró un machete, dos barrotes de hierro y tres piedras. El Juzgado de Instrucción Número 3 de San Vicente dispuso que se le notifique el motivo de detención por el delito de daños y amenazas en concurso real.