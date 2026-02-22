Despiste en Ruta 13: un Conductor Terminó Hospitalizado

Un hombre de 29 años resultó lesionado tras despistar con su camioneta en la Ruta Provincial 13, en San Vicente.









El hecho ocurrió este domingo, cerca de la 1:55 de la madrugada, a la altura del actual kilómetro 1. Por causas que se investigan, el conductor de una Ford Ranger perdió el control del vehículo y salió de la calzada.





A raíz del impacto, el hombre fue trasladado al hospital local para su atención médica.





En el lugar intervino personal de la Comisaría Segunda, dependiente de la Unidad Regional VIII, que realizó las actuaciones correspondientes.