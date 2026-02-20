Murió Electrocutado Mientras Cortaba Madera en Picada Molino

Un hombre de 33 años falleció este viernes al mediodía tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos con una sierra eléctrica en la zona de Picada Molino, en San Vicente.









El hecho ocurrió alrededor de las 13:50 horas, a la altura del kilómetro 18 de la Ruta Provincial 13. La víctima fue identificada como Ramón Julián Rodríguez, quien se encontraba cortando madera a unos 200 metros de su vivienda cuando, por causas que se investigan, sufrió una descarga eléctrica y murió en el lugar.





En el sitio trabajaban efectivos policiales. Se solicitó la intervención de Policía Científica y del médico policial para las actuaciones correspondientes.