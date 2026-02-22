Choque en San Vicente: un Conductor dio Positivo en Alcoholemia

Un siniestro vial se registró anoche, cerca de las 23:15, sobre la Avenida Constitución en San Vicente. El hecho dejó daños materiales y un conductor demorado por alcoholemia positiva.









Por causas que se investigan, un Renault Clío conducido por un hombre de 47 años colisionó con una camioneta Toyota Hilux al mando de un joven de 26. A pesar del impacto, no se registraron personas lesionadas.





Tras el choque, se realizó el test de alcoholemia al conductor del automóvil, que arrojó 1,686 gramos por litro de alcohol en aire espirado. Ante esta situación, fue demorado y se labró el acta por infracción a la Ley Nacional de Tránsito.





En el lugar intervino personal de la Comisaría Segunda, dependiente de la Unidad Regional Octava, que llevó adelante las actuaciones correspondientes.



