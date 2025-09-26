Detuvieron al Docente de El Soberbio Acusado de Fotografiar a Alumnas Menores

Tal como lo anticipamos continúa este grave caso de presunto abuso de confianza que sacude a la comunidad educativa de El Soberbio. La Policía detuvo a Emanuel Emiliano F., de 29 años, docente de séptimo grado de la Escuela N.º 617, acusado de tomar fotografías indebidas a alumnas de entre 12 y 13 años.
El procedimiento se llevó a cabo este viernes a las 17:30 en el barrio Alem 2 de Leandro N. Alem, luego de un operativo encabezado por efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Regional VIII, con el apoyo de la UR-VI. La orden de detención fue dispuesta por el Juzgado de Instrucción N.º 3 de San Vicente, que entiende en la causa.
La investigación se originó tras una serie de 15 denuncias presentadas entre el 20 y el 24 de septiembre en la Comisaría de la Mujer de El Soberbio. En ellas, madres, padres y la defensora de menores detallaron hechos similares: las alumnas habrían sido fotografiadas en situaciones indebidas dentro del aula.
El acusado permanece a disposición de la Justicia mientras avanzan las pericias y se busca determinar la magnitud de los hechos denunciados.