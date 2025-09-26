Secuestran un Automóvil con Documentación Adulterada

En el marco de una investigación por presunta adulteración de documentación automotor, la Policía incautó un vehículo en San Vicente que presentaba irregularidades en su identificación.
El procedimiento se inició días atrás, cuando un hombre de 40 años se presentó en la Planta Verificadora local para realizar el trámite de cambio de titularidad de un Chevrolet Vectra. Durante el control, el personal especializado detectó que el número de motor no coincidía con la tipografía original de fábrica y presentaba signos de desgaste en la base del grabado.
Además, el conductor presentó un formulario 12 que resultó ser apócrifo. Con la intervención de la Justicia y tras una orden de allanamiento, se procedió al secuestro preventivo del automóvil y la documentación exhibida. El vehículo quedó alojado en sede policial, a disposición del Juzgado interviniente.