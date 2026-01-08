Siniestro Vial Dejó un Motociclista Lesionado en San Vicente

Un accidente de tránsito se registró en la noche del miércoles, alrededor de las 21:15, sobre la Ruta Provincial Nº 13, a la altura del kilómetro 1, San Vicente. El hecho involucró a una camioneta Jeep Compass y una motocicleta Zanella ZB de 110 cc.









Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor resultó lesionado y debió ser trasladado al hospital local para su correspondiente evaluación médica. De acuerdo al parte sanitario, presentaba politraumatismos, una herida cortante en la región supraciliar derecha y escoriaciones en ambas piernas.





En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Segunda, dependiente de la Unidad Regional VIII, quienes llevaron adelante las actuaciones y pericias de rigor para determinar las circunstancias del siniestro.