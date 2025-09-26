Motociclista Ebrio Resultó Lesionado en El Soberbio

En la tarde de ayer jueves, alrededor de las 17:15, se registró un siniestro vial en la intersección de la avenida San Martín y la calle Chacabuco, en El Soberbio.
Según el parte policial, un hombre identificado como Alberto K., de 68 años, se presentó en la comisaría local para denunciar que había sido colisionado por una motocicleta mientras circulaba como peatón.
En el lugar, la Policía secuestró una moto Honda Wave 110 cc., sin dominio colocado, que era conducida por D. S. Carlos, de 47 años, quien presentaba signos evidentes de ebriedad. El motociclista sufrió escoriaciones leves y fue asistido en el hospital local, donde recibió el alta médica.
Tras las pericias, se confirmó que el conductor circulaba bajo los efectos del alcohol, por lo que fue demorado y se procedió a la retención del rodado, además de labrarse el acta correspondiente por infracción a la Ley de Tránsito.