Secuestran un Arma Tumbera Durante un Operativo en San Pedro

Durante un operativo preventivo realizado en la madrugada de este viernes, efectivos policiales secuestraron un arma de fuego de fabricación casera en la ciudad de San Pedro.









El procedimiento se concretó alrededor de las 4 de la mañana, cuando una patrulla recorría su jurisdicción y advirtió la presencia de personas que se desplazaban en motocicletas provocando disturbios en inmediaciones de la cancha “Cóndor”, en la zona de los barrios Cristo Resucitado y Las Rosas.





Al notar la presencia policial, los motociclistas se dieron a la fuga por una calle terrada. Tras un rastrillaje preventivo en el sector, los uniformados hallaron entre las malezas un arma tipo pistolón, de posible calibre 36, de fabricación casera, que fue secuestrada.





El arma quedó a disposición de la Justicia y se inició una investigación para identificar a las personas involucradas, con tareas de relevamiento de cámaras de seguridad y datos de los rodados observados.