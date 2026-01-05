Acompañan a San Vicente Informa

Un Operario Cayó desde una Plataforma en un Aserradero de San Vicente

Un trabajador de 30 años resultó con lesiones de consideración tras sufrir un accidente laboral en un aserradero de San Vicente. El hecho ocurrió en la tarde de este lunes y motivó la intervención de efectivos de la Unidad Regional VIII.



Según se informó, el episodio se registró alrededor de las 16:50 en un aserradero ubicado sobre la Ruta Nacional N.º 14, a la altura del kilómetro 973. De acuerdo a las primeras averiguaciones, el operario se encontraba realizando tareas sobre una plataforma elevada de aproximadamente 1,70 metros de altura cuando, por causas que se investigan, habría resbalado y caído al suelo, impactando con fuerza.


A raíz del golpe, el trabajador sufrió diversas lesiones, por lo que fue asistido en el lugar y trasladado en ambulancia al hospital local, donde permanece internado para una evaluación médica más completa. Personal policial realizó las actuaciones correspondientes a fin de determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el accidente.

