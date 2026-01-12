Intento de Robo en un Comercio de San Vicente

Un intento de robo fue denunciado en la madrugada de este lunes en un comercio del Barrio Ibáñez, en la localidad de San Vicente.









El hecho ocurrió alrededor de las 2:45, cuando el encargado del local “Electro Misiones”, ubicado sobre avenida Libertador al 1500, fue alertado por el sistema de alarmas de la empresa Seguridad Misiones.





Según se informó, un hombre desconocido habría violentado un ventiluz con intenciones de ingresar al comercio, pero fue sorprendido por personal de seguridad, identificado como Germán M., de 45 años, lo que frustró la maniobra.





Tras la intervención, se constató que no se produjo la sustracción de ningún elemento. El hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades policiales.





VIDEO DEL HECHO: