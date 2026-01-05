Axel es el Primer Sanvicentino del Año 2026

El Hospital SAMIC de San Vicente informó este lunes el primer nacimiento registrado en la localidad en 2026. Se trata de Axel Joaquín de Lima, quien nació el 1° de enero a las 7 de la mañana, marcando el inicio del nuevo año para la comunidad.





El nacimiento fue acompañado por la gerente asistencial del hospital, Dra. Sandra Roses, y asistido por las doctoras Montecino y Diana Vázquez, junto a Celeste, la obstetra Miriam Acuña y el equipo de enfermería integrado por Ramona, Gabriela, Patricia, Silvia, Sonia y Yesica, quienes acompañaron el momento con profesionalismo y calidez.





Axel es un varón, nació en buen estado general y con medidas acordes a su edad gestacional. Tanto el bebé como su madre se encuentran en buen estado de salud.





Desde el Hospital SAMIC expresaron sus felicitaciones a la familia y dieron la bienvenida al primer bebé nacido en San Vicente en 2026.