Sanvicentinos Fallecen en un Accidente en Corrientes

Estela Sosa y Raúl Ávalos, ella de unos 50 y él de unos 60 años aproximadamente, murieron este viernes por la mañana tras un choque frontal seguido de incendio sobre la Ruta Nacional 14, en cercanías de Santo Tomé, Corrientes.









El siniestro ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, a la altura del kilómetro 793, en la zona del Santuario del Gauchito Gil. El matrimonio viajaba en un Fiat Siena que, por causas que aún se investigan, impactó de frente contra un camión con contenedor que circulaba en sentido contrario.





Estela Sosa y Raúl Ávalos





Tras el choque, el automóvil quedó debajo de la cabina del camión y se desató un incendio de gran magnitud. El conductor del vehículo murió en el acto y, horas más tarde, al lograrse extinguir el fuego, fue hallado el cuerpo de la mujer, completamente calcinado dentro del habitáculo.





Ávalos se desempeñaba como profesor de Lengua y Literatura en el IEAE N.º 3 de San Vicente. Sosa era maestra jardinera en el NENI 2048. Ambos eran oriundos de Santo Tomé, Corrientes, aunque residían desde hace muchos años en la ciudad de San Vicente.





El chofer del camión resultó ileso y logró salir por sus propios medios. Las tareas de extinción del incendio y remoción de los restos demandaron varias horas.