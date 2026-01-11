Incidente con Autobomba de Bomberos Voluntarios de San Pedro

Al mediodía de este domingo, Bomberos Voluntarios de San Pedro acudieron a un incendio registrado en una vivienda ubicada en la zona industrial de la ciudad. En ese contexto, se produjo un hecho que generó profundo impacto en la institución.









El autobomba Mack o móvil 09, se encontraba estacionado detrás del cuartel cuando se desplazó sin conductor a raíz de una aparente falla en el sistema de bloqueo. El vehículo terminó impactando contra los árboles de la plaza San Martín, lo que ocasionó importantes daños en la cabina.





Por suerte nadie resultó herido, aunque afectó anímicamente al personal, ya que se trata de una unidad fundamental para el servicio que la institución presta a la comunidad. Ver el daño sufrido por este móvil representa una pérdida significativa para el cuerpo de bomberos.





Desde la institución expresaron su agradecimiento a Andrea Scarantti y a Miguel Dos Santos por la colaboración brindada, ya que con un tractor Zanello lograron retirar el camión del lugar y trasladarlo nuevamente hasta el cuartel.





VIDEO DEL HECHO: