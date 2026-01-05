Cuatro Menores Lesionados Tras un Choque Entre Motocicletas en San Vicente

Cuatro menores de edad ingresaron al Hospital de San Vicente con lesiones de carácter leve como consecuencia de un siniestro vial ocurrido en la noche del sábado, en el paraje Tarumá.









El hecho se registró alrededor de las 23:15, cuando una motocicleta Corven Hunter 150 cc, conducida por un adolescente de 16 años y acompañado por otro joven de 17, colisionó con una moto Corven Energy 125 cc, al mando de un menor de 15 años, quien circulaba junto a una adolescente de 16.





A raíz del impacto, los cuatro ocupantes resultaron lesionados y fueron trasladados al nosocomio local para su atención médica. El médico policial interviniente diagnosticó escoriaciones múltiples en miembros superiores e inferiores, otorgando un tiempo de incapacidad laboral estimado entre 5 y 7 días. Tras las curaciones correspondientes, todos fueron dados de alta.





En el marco de las actuaciones, ambas motocicletas fueron secuestradas en los domicilios de los protagonistas del siniestro.