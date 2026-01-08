Accidente Deja un Herido en San Vicente

Un siniestro vial se registró este jueves por la tarde sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 974, San Vicente. El hecho ocurrió alrededor de las 15:30 y fue alertado a través de un llamado telefónico.









En el lugar se constató una colisión entre una motocicleta Honda Titan 150 y un automóvil Fiat Cronos. Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta, un hombre de unos 46 años, sufrió lesiones de consideración y fue trasladado al hospital SAMIC local.





En tanto, el conductor del automóvil, de aproximadamente 35 años, no requirió traslado médico. Trabajaron Bomberos Voluntarios de San Vicente y Policía Científica dependiente de la UR VIII.



