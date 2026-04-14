Tres Hechos Delictivos Esclarecidos en una Noche en San Vicente

Durante la madrugada y la mañana de este martes, efectivos policiales intervinieron en distintos ilícitos ocurridos en la zona urbana. Hubo detenidos y recuperación de elementos robados.









El primer hecho se registró cerca de la 1:40 sobre avenida Tejeda. El encargado de un comercio, de 18 años, denunció que un hombre armado con un cuchillo lo redujo y le robó dos teléfonos celulares, 69.170 pesos en efectivo y bebidas alcohólicas.





Minutos después, en la colectora de la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 975, la Policía localizó al sospechoso, que intentó huir hacia una zona de monte. Se trata de un hombre de 31 años, detenido con la totalidad de los elementos sustraídos y el arma utilizada.









Más tarde, en horas de la mañana, un vecino de 58 años denunció el robo de un celular Samsung blanco y 500 mil pesos desde el interior de un estudio contable, también sobre avenida Tejeda.





En otro caso, una empleada de 20 años de un comercio ubicado sobre calle Facundo Quiroga informó que un hombre ingresó con intenciones de robo, aunque no logró llevarse objetos.





Tras las investigaciones, la Policía demoró a un menor de 16 años como presunto autor de estos últimos hechos. También se recuperaron los elementos denunciados. Las actuaciones quedaron a disposición de la dependencia correspondiente.





MOMENTO DE LA DETENCIÓN: