Aplicaron un Apercibimiento al Secretario Coordinador de Gabinete de Dos de Mayo por no Asistir al Concejo Deliberante





El Concejo Deliberante de Dos de Mayo aprobó este miércoles un apercibimiento formal contra el secretario coordinador de Gabinete, Sebastián Escalante, luego de que el funcionario no se presentara a brindar un informe verbal para el que había sido convocado.





Concejal Yanina Holland





La medida fue impulsada tras los argumentos expuestos por la concejal Yanina Holland, quien sostuvo que la ausencia del funcionario no respondió a un imprevisto ni a una cuestión administrativa, sino a una decisión deliberada de no comparecer ante el cuerpo legislativo.





Según explicó la edil, la convocatoria fue cursada el 4 de junio para que Escalante asistiera a la sesión del miércoles 10 de junio. Holland remarcó que la Carta Orgánica exige un plazo mínimo de cinco días para este tipo de convocatorias, requisito que, según afirmó, fue cumplido y superado.





Durante su exposición, la concejal recordó que el Concejo venía realizando reiterados pedidos de informes al Departamento Ejecutivo Municipal en ejercicio de sus facultades de control. Indicó que durante meses las respuestas fueron inexistentes, incompletas o insuficientes, motivo por el cual se resolvió convocar al secretario coordinador de Gabinete para aclarar los puntos pendientes.





Sin embargo, en lugar de asistir, Escalante remitió una nota argumentando que el temario era amplio y ambiguo y que no había contado con tiempo suficiente para prepararse.





Holland rechazó esos fundamentos y sostuvo que la Carta Orgánica prevé que las aclaraciones sobre los temas a tratar deben realizarse durante la exposición del funcionario. Además, señaló que la exigencia de un cuestionario previo sólo corresponde al procedimiento de interpelación previsto en el artículo 153, mecanismo que puede derivar en un juicio político y que no era el caso de esta convocatoria.





La edil también cuestionó que el funcionario encargado de coordinar la actividad del Ejecutivo Municipal alegara desconocimiento sobre los temas consultados. En ese sentido, sostuvo que si realmente no estaba en condiciones de responder sobre la gestión que coordina, existiría un problema de desempeño; y si sí conocía las respuestas, entonces habría una falta de voluntad para informar.





Durante el debate, Holland afirmó que la inasistencia constituye una falta grave contemplada en el artículo 152 de la Carta Orgánica. También recordó que el artículo 172 establece que el secretario coordinador de Gabinete debe actuar como nexo institucional entre la Intendencia y el Concejo Deliberante, participar de reuniones y asistir periódicamente a las sesiones ordinarias.





Por ese motivo, el cuerpo resolvió aplicar un apercibimiento formal que quedará registrado en los antecedentes del funcionario. Asimismo, se advirtió que, en caso de una nueva incomparecencia a una futura convocatoria, podría avanzarse con una sanción económica prevista en la Carta Orgánica, de hasta el 25 por ciento de la remuneración neta del cargo.





Holland sostuvo además que el incumplimiento no debe analizarse únicamente como una conducta individual del funcionario, sino como una decisión política del Ejecutivo Municipal de no responder plenamente a los requerimientos del Concejo.





La iniciativa de sanción fue aprobada por cinco votos afirmativos de los concejales Héctor Dingler, quien presidió la sesión de manera provisional, Juana Lorenzetti, José Luis Garay, Yanina Holland y Mabel Schweig. Votaron en contra de la sanción Sebastián Delgado e Ivana Feschner.





Durante la sesión estuvieron ausentes el presidente del Concejo, Roberto Genesini, quien había informado previamente que no asistiría, y la concejal Marcela Velázquez, cuya ausencia no fue comunicada.





Abogado Sebastián Escalante - Jefe/Secretario Coordinador de Gabinete de la localidad de Dos de Mayo

Finalmente, la concejal Holland solicitó fijar una nueva fecha de convocatoria para que Escalante comparezca ante el cuerpo deliberativo y responda los puntos pendientes. Según expresó, los vecinos de Dos de Mayo tienen derecho a conocer las explicaciones requeridas y el Concejo tiene la responsabilidad institucional de garantizar el control de los actos de gobierno.



