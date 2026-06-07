Lo Sorprendieron Armado Dentro de una Reserva Natural en Fracrán

Un hombre de 49 años fue demorado por la Policía tras ser hallado dentro de la Reserva Caá Yarí, en Fracrán, con varias armas de fuego y municiones. El procedimiento se realizó luego de una intervención de guardaparques que detectaron su presencia en el área protegida.









Durante el operativo se secuestraron dos escopetas, un rifle calibre 22, cartuchos de distintos calibres y un cargador. El sospechoso fue trasladado a la comisaría local, donde quedó a disposición de la Justicia.





Según las actuaciones, el hombre sería un presunto cazador furtivo que se encontraba dentro de la reserva al momento del procedimiento. Por disposición del juzgado interviniente, fue notificado de una causa por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.









Tras completar los trámites judiciales correspondientes, recuperó la libertad, aunque continuará vinculado a la investigación mientras avanzan las actuaciones.