Despistó con su Camioneta y Sufrió Lesiones en El Soberbio

Un joven resultó con lesiones leves tras despistar con una camioneta sobre la Ruta Provincial 13, en la localidad de El Soberbio.









El siniestro se registró cerca de las 2 de la madrugada de este sábado, a la altura del kilómetro 27, cuando por causas que se investigan una Renault Duster conducida por Mateo Miguel P. se salió de la calzada.





Como consecuencia del hecho, el conductor sufrió escoriaciones en el rostro y en el codo izquierdo, por lo que fue trasladado al hospital local para recibir atención médica.





Tras ser examinado por los profesionales de salud, recibió el alta al constatarse que las lesiones no revestían gravedad. En el lugar trabajaron efectivos de la Unidad Regional VIII para establecer las circunstancias en que se produjo el despiste.