Operativo en Picada Molino: Secuestraron 15 Motocicletas tras Denuncias por Maniobras Peligrosas, Ruidos Molestos y Conducción de Menores

Un amplio operativo policial realizado el martes en Picada Molino, sobre la Ruta Provincial 13 a la altura del kilómetro 18 de San Vicente, culminó con el secuestro y retención de 15 motocicletas en el marco de una serie de denuncias vecinales vinculadas a maniobras peligrosas, ruidos molestos, exceso de velocidad y la circulación de menores de edad al mando de los rodados.









Según pudo establecerse, efectivos policiales vienen interviniendo desde hace casi dos meses ante reiterados reclamos de vecinos de la zona, especialmente en las inmediaciones de la Escuela N.º 390. Las quejas apuntan principalmente a grupos de motociclistas, muchos de ellos menores de edad, que realizan maniobras riesgosas en la vía pública y circulan a alta velocidad.





Los vecinos manifestaron además su preocupación por la presencia frecuente de niños conduciendo motocicletas y transportando a otros menores, situación que genera temor entre las familias que envían a sus hijos caminando hacia la escuela o por caminos vecinales. También se registraron denuncias por ruidos molestos y conducción temeraria.





Durante uno de los procedimientos, los efectivos constataron que dos menores realizaban maniobras peligrosas frente al establecimiento educativo. Al advertir la presencia policial abandonaron las motocicletas y huyeron del lugar, por lo que ambos rodados fueron secuestrados.





Posteriormente se desarrolló un operativo de control que derivó en la retención de otras 11 motocicletas por distintas infracciones a la normativa vial, entre ellas la falta de documentación obligatoria para circular y la ausencia de cascos de seguridad por parte de conductores y acompañantes. Entre los vehículos retenidos se encontraban varios que eran conducidos por adolescentes.





Fuentes policiales señalaron además que, en el marco de las actuaciones, se labraron actas con intervención de testigos para identificar a los responsables de los vehículos y notificar a sus tutores sobre las infracciones detectadas. Desde la fuerza aclararon que el objetivo de esas actuaciones fue formalizar la identificación de los involucrados y dar intervención a los adultos responsables.













Finalmente, durante el mismo despliegue fueron secuestradas otras dos motocicletas que habían sido abandonadas al advertir la presencia policial. Los rodados presentaban signos de adulteración y serán sometidos a pericias para determinar su procedencia y situación registral.









Las actuaciones continúan con intervención de las autoridades competentes mientras se avanza en la identificación de los responsables y la regularización de la situación de los vehículos involucrados.





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