Grave Choque Entre una Moto y una Camioneta: dos Hombres Quedaron Internados en San Vicente

Dos hombres resultaron heridos y permanecen internados tras un choque entre una motocicleta y una camioneta ocurrido durante la noche del viernes sobre la colectora de la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 3 de San Vicente.









Por causas que son materia de investigación, una motocicleta Corven 150 cc colisionó con una camioneta Toyota Hilux.





A raíz del impacto, el conductor de la moto, de 18 años, sufrió múltiples fracturas y quedó internado con pronóstico reservado. En tanto, su acompañante, de 52 años, presentó heridas cortantes y otras lesiones de consideración, por lo que también permanece en observación con pronóstico reservado.





El conductor de la camioneta, un hombre de 44 años, no sufrió lesiones.





En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Segunda, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.