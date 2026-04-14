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Detectan Estafas con Vehículos: dos Rodados Secuestrados en San Vicente

La Policía secuestró dos vehículos este martes en San Vicente tras detectar presuntas maniobras fraudulentas.



El primer caso ocurrió cerca de las 08:30 en la planta verificadora, donde un hombre de 55 años presentó una camioneta Ford F-100 para control. Durante la inspección, los efectivos detectaron adulteraciones en la numeración del motor, por lo que se secuestró el vehículo junto con la documentación.


En un segundo procedimiento, un hombre de 33 años intentó verificar un Volkswagen Gol Trend. En este caso, se constató que la documentación y las chapas patentes eran apócrifas. Por disposición del Juzgado Federal de Oberá, el rodado también fue secuestrado.


Intervino personal policial y se realizaron las pericias correspondientes para avanzar con la investigación.

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